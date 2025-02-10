Почти год без футбола. Защитник Карпат сыграл в контрольном матче
Андрей Булеза получил травму колена в марте прошлого года
21-летний защитник львовский «Карпат» Андрей Булеза впервые после травмы сыграл за клуб.
Произошло это 7 февраля в матче против батумского «Динамо».
Булеза получил разрыв крестообразных связок на тренировке олимпийской сборной Украины в марте 2024 года. Тогда игрок готовился принять участие в товарищеском матче со сборной Японии U-23
Впоследствии футболиста прооперировали в одной из столичных клиник и его ожидало длительное восстановление.
«Карпаты» со своим соперником «Динамо» разобралось со счетом 6:1. Андрей Булеца на поле появился на 75-й минуте.
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