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  4. Почти год без футбола. Защитник Карпат сыграл в контрольном матче
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 02:15 |
89
0

Почти год без футбола. Защитник Карпат сыграл в контрольном матче

Андрей Булеза получил травму колена в марте прошлого года

10 февраля 2025, 02:15 |
89
0
Почти год без футбола. Защитник Карпат сыграл в контрольном матче
ФК Карпати Львов. Андрей Булеза

21-летний защитник львовский «Карпат» Андрей Булеза впервые после травмы сыграл за клуб.

Произошло это 7 февраля в матче против батумского «Динамо».

Булеза получил разрыв крестообразных связок на тренировке олимпийской сборной Украины в марте 2024 года. Тогда игрок готовился принять участие в товарищеском матче со сборной Японии U-23

Впоследствии футболиста прооперировали в одной из столичных клиник и его ожидало длительное восстановление.

«Карпаты» со своим соперником «Динамо» разобралось со счетом 6:1. Андрей Булеца на поле появился на 75-й минуте.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Булеза Карпаты Львов Динамо Батуми травма травма колена
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
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