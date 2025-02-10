Почти год без футбола. Защитник Карпат сыграл в контрольном матче

21-летний защитник львовский «Карпат» Андрей Булеза впервые после травмы сыграл за клуб.

Произошло это 7 февраля в матче против батумского «Динамо».

Булеза получил разрыв крестообразных связок на тренировке олимпийской сборной Украины в марте 2024 года. Тогда игрок готовился принять участие в товарищеском матче со сборной Японии U-23

Впоследствии футболиста прооперировали в одной из столичных клиник и его ожидало длительное восстановление.

«Карпаты» со своим соперником «Динамо» разобралось со счетом 6:1. Андрей Булеца на поле появился на 75-й минуте.