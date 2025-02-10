ВИДЕО. Де Дзерби на высоте. Марсель на выезде переиграл Анже

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Анже» со счетом 2:0.

У победителей голами отличились Адриен Рабьо и Нил Мопе, что принесло победу команда Роберто Де Дзерби, экс-коуча Щахтера.

«Марсель» с 43 очками занимает 2-е место, уступая лишь ПСЖ (53) и опережая Ниццу и Монако (по 37). «Анже» с 23 очками идет на 13-й позиции.

Лига 1. 21-й тур, 9 февраля

Анже – Марсель – 0:2

Голы: Рабьо, 69, Мопей, 74

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