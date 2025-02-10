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Чемпионат Франции
Анже
09.02.2025 21:45 – FT 0 : 2
Марсель
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Франция
10 февраля 2025, 00:52 | Обновлено 10 февраля 2025, 01:00
37
0

ВИДЕО. Де Дзерби на высоте. Марсель на выезде переиграл Анже

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Франции

10 февраля 2025, 00:52 | Обновлено 10 февраля 2025, 01:00
37
0
ВИДЕО. Де Дзерби на высоте. Марсель на выезде переиграл Анже
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Анже» со счетом 2:0.

У победителей голами отличились Адриен Рабьо и Нил Мопе, что принесло победу команда Роберто Де Дзерби, экс-коуча Щахтера.

«Марсель» с 43 очками занимает 2-е место, уступая лишь ПСЖ (53) и опережая Ниццу и Монако (по 37). «Анже» с 23 очками идет на 13-й позиции.

Лига 1. 21-й тур, 9 февраля

Анже – Марсель – 0:2

Голы: Рабьо, 69, Мопей, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Марсель).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Марсель).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Роберто Де Дзерби видео голов и обзор Марсель Анже Адриен Рабьо Нил Мопе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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