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Испания
10 февраля 2025, 00:36 |
173
0

Барселона Флика превзошла показатели прошлого сезона по количеству голов

Произошло это в матче против «Севильи»

10 февраля 2025, 00:36 |
173
0
Барселона Флика превзошла показатели прошлого сезона по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в этом сезоне забила 111 голов во всех соревнованиях.

9 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоялась игра 23-го тура Ла Лиги между командами «Севилья» и «Барселона». Матч завершился разгромной победой «каталонцев» со счетом 4:1.

Благодаря забитым мячам в этом поединке «Барселона» под руководством Ханси Флика превзошла показатель прошлого сезона по количеству голов во всех турнирах (110).

В этой кампании чемпионата Испании «каталонцы» находятся на третьем месте в чемпионате (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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