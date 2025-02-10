Барселона Флика превзошла показатели прошлого сезона по количеству голов

«Барселона» в этом сезоне забила 111 голов во всех соревнованиях.

9 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоялась игра 23-го тура Ла Лиги между командами «Севилья» и «Барселона». Матч завершился разгромной победой «каталонцев» со счетом 4:1.

Благодаря забитым мячам в этом поединке «Барселона» под руководством Ханси Флика превзошла показатель прошлого сезона по количеству голов во всех турнирах (110).

В этой кампании чемпионата Испании «каталонцы» находятся на третьем месте в чемпионате (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).