Испания09 февраля 2025, 23:26 | Обновлено 10 февраля 2025, 00:10
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ВИДЕО. Красивый дальний удар. Рафинья увеличил преимущество Барселоны
Бразилец забил очередной гол в чемпионате Испании
09 февраля 2025, 23:26 | Обновлено 10 февраля 2025, 00:10
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В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».
Встречу принимает Рамон Санчес Писхуан в Севилье.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 55-й минуте матча вингер гостей Рафинья увеличил преимущество своей команды. Счет на табло – 3:1.
❗️ ВИДЕО. Красивый дальний удар. Рафинья увеличил преимущество Барселоны
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