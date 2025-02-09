В воскресенье, 9 февраля, проходит матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной».

Встречу принимает Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

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На 55-й минуте матча вингер гостей Рафинья увеличил преимущество своей команды. Счет на табло – 3:1.

❗️ ВИДЕО. Красивый дальний удар. Рафинья увеличил преимущество Барселоны