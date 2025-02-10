«Выжатый лимон». Таловеров объяснил, как удалось обыграть Ливерпуль

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров прокомментировал сенсационную победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии:

«На самом деле эмоции невероятные. Сейчас чувствую себя как выжатый лимон, потому что когда играешь против такого клуба, то нужно быть сфокусированным и сконцентрированным каждую секунду. Атакующая линия такого уровня может в любой момент сделать что-то такое, что команда не ожидает. Поэтому вся наша линия обороны и вся команда сегодня качественно защищались. Думаю, даже до добавленного времени во втором тайме у «Ливерпуля» не было каких-то опасных моментов. На самом деле это заслуга всей команды.

Все очень счастливы, но параллельно у нас не менее важная игра в среду. Надо отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующему матчу. Как я уже говорил, поставлены цели – и надо стараться делать все возможное, чтобы их добиваться. Большое спасибо всем, кто поддерживал и верил. Очень приятно».