09.02.2025 19:30 – FT 2 : 1
Испания09 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:08
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ВИДЕО. Мыши взлетели. Валенсия, Хетафе, Реал Сосьедад взяли по три очка
Вечером 9 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Испании
09 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 09 февраля 2025, 23:08
72
0
Вечером 9 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Испании.
Хетафе, Валенсия и Реал Сосьедад взяли по три очка, улучшив свое турнирное положение.
Валенсия поднялась на 18-е место (22 очка). Летучие мыши продолжают борьбу за выживание в Ла Лиге.
Ла Лига. 23-й тур, 9 февраля
Алавес – Хетафе – 0:1
Гол: Арамбарри, 44 (пен)
Валенсия – Леганес – 2:0
Голы: Москера, 30, 41
Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:1
Голы: Бекер, 1 – Пуадо, 53 (пен)
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Реал Сосьедад).
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