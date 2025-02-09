ВИДЕО. Мыши взлетели. Валенсия, Хетафе, Реал Сосьедад взяли по три очка

Вечером 9 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Испании.

Хетафе, Валенсия и Реал Сосьедад взяли по три очка, улучшив свое турнирное положение.

Валенсия поднялась на 18-е место (22 очка). Летучие мыши продолжают борьбу за выживание в Ла Лиге.

Ла Лига. 23-й тур, 9 февраля

Алавес – Хетафе – 0:1

Гол: Арамбарри, 44 (пен)

Валенсия – Леганес – 2:0

Голы: Москера, 30, 41

Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:1

Голы: Бекер, 1 – Пуадо, 53 (пен)