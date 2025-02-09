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Испания
09 февраля 2025, 22:20 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:41
306
1

А кто играть будет? Важный защитник Реала пополнил лазарет команды

Лукас Васкес травмировал подколенное сухожилие

09 февраля 2025, 22:20 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:41
306
1
А кто играть будет? Важный защитник Реала пополнил лазарет команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

33-летний защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес вылетел из состава команды из-за повреждения подколенного сухожилия.

Клубные врачи диагностировали травму у защитника после ничейного матча с «Атлетико» в 23 туре Ла лиги (1:1). Сколько понадобится времени Васкесу для восстановления неизвестно.

К тому же представители «сливочных» убрали испанца из заявки на игру с «Манчестером Сити», которое состоится в рамках Лиги чемпионов.

В этом сезоне Лукас отыграл 30 поединков за мадридский коллектив, оформив пять результативных передач и два гола.

Напомним, что кроме Васкеса в лазарете «сливочных» находятся четверо игроков обороны: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао.

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Лукас Васкес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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ivankondrat96
У Реала якась епідемія з травмами захисників. Тож Асенсіо в Ноттінгем ніхто продавати напевно не буде
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