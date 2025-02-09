А кто играть будет? Важный защитник Реала пополнил лазарет команды
Лукас Васкес травмировал подколенное сухожилие
33-летний защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес вылетел из состава команды из-за повреждения подколенного сухожилия.
Клубные врачи диагностировали травму у защитника после ничейного матча с «Атлетико» в 23 туре Ла лиги (1:1). Сколько понадобится времени Васкесу для восстановления неизвестно.
К тому же представители «сливочных» убрали испанца из заявки на игру с «Манчестером Сити», которое состоится в рамках Лиги чемпионов.
В этом сезоне Лукас отыграл 30 поединков за мадридский коллектив, оформив пять результативных передач и два гола.
Напомним, что кроме Васкеса в лазарете «сливочных» находятся четверо игроков обороны: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао.
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