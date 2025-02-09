Предложение сделано. Защитник Реала может перейти в сенсационный клуб АПЛ
Рауль Асенсио может стать игроком «Ноттингем Форест»
Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может стать игроком «Ноттингем Форест», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб сделал официальное предложение по трансферу 21-летнего футболиста, за которого руководства клуба готово отдать 40 миллионов евро. «Ноттингем», который сенсационно идет в зоне Лиги чемпионов после 24-го тура АПЛ, рассматривает игрока как серьезное усиление «под еврокубки».
В «Реале» пока что не приняли окончательного решения по будущему Асенсио.
В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 31 матч на клубном уровне и отличился 1 ассистом. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал пенальти в ворота «Реала» в матче с «Атлетико».
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