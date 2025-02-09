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Испания
09 февраля 2025, 18:08 | Обновлено 09 февраля 2025, 18:23
1844
1

Предложение сделано. Защитник Реала может перейти в сенсационный клуб АПЛ

Рауль Асенсио может стать игроком «Ноттингем Форест»

09 февраля 2025, 18:08 | Обновлено 09 февраля 2025, 18:23
1844
1
Предложение сделано. Защитник Реала может перейти в сенсационный клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может стать игроком «Ноттингем Форест», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб сделал официальное предложение по трансферу 21-летнего футболиста, за которого руководства клуба готово отдать 40 миллионов евро. «Ноттингем», который сенсационно идет в зоне Лиги чемпионов после 24-го тура АПЛ, рассматривает игрока как серьезное усиление «под еврокубки».

В «Реале» пока что не приняли окончательного решения по будущему Асенсио.

В текущем сезоне Рауль Асенсио провел 31 матч на клубном уровне и отличился 1 ассистом. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал пенальти в ворота «Реала» в матче с «Атлетико».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Mark4854590
У Реала не так багато захисників зараз здорових, щоб когось продавати. Хіба наступного року
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