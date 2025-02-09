«Не спрашивайте». Анчелотти – о пенальти в ворота Реала в матче с Атлетико
Специалист обошел тему судейства в мадридском дерби
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пожаловался на действия арбитров в матче против «Атлетико». Специалист выказал недовольство назначенным пенальти.
«Пенальти? Нет. Не спрашивайте. Я не хочу говорить об этом. Пенальти назначил ВАР. И сделал это после того, как главный арбитр очень хорошо видел эпизод, оценил его на поле.
Люди в футболе этого не понимают. Но я не хочу вовлекаться в еще один спор», – сказал Анчелотти.
В нынешнем сезоне «Реал» занимает первое место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 50 турнирных пунктов."Атлетико" идет вторым с 49 баллами.
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