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Испания
09 февраля 2025, 07:41 | Обновлено 09 февраля 2025, 07:42
867
0

«Не спрашивайте». Анчелотти – о пенальти в ворота Реала в матче с Атлетико

Специалист обошел тему судейства в мадридском дерби

09 февраля 2025, 07:41 | Обновлено 09 февраля 2025, 07:42
867
0
«Не спрашивайте». Анчелотти – о пенальти в ворота Реала в матче с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пожаловался на действия арбитров в матче против «Атлетико». Специалист выказал недовольство назначенным пенальти.

«Пенальти? Нет. Не спрашивайте. Я не хочу говорить об этом. Пенальти назначил ВАР. И сделал это после того, как главный арбитр очень хорошо видел эпизод, оценил его на поле.

Люди в футболе этого не понимают. Но я не хочу вовлекаться в еще один спор», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает первое место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 50 турнирных пунктов."Атлетико" идет вторым с 49 баллами.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Атлетико Мадрид Реал - Атлетико чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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