А кто сыграет? У Реала большие проблемы перед Ман Сити в Лиге чемпионов
Мадридцам не помогут пять защитников
Мадридский «Реал» столкнулся с большими кадровыми проблемами перед первым матчем 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Сливочным» не помогут аж пять игроков оборонительной линии. Уже долгое время травмированы Дани Карвахаль и Эдер Милитао. К ним присоединились Лукас Васкес, Антонио Рюдигер, и Давид Алаба, который только что восстановился от повреждения.
Наставнику «Реала» Карло Анчелотти снова придется привлекать в оборону игроков полузащиты, таких как Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени. Ожидается появление в стартовом составе молодого центрбека Рауля Асенсио.
Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 11 февраля и начнется в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что защитник «Реала» может перейти в сенсационный клуб АПЛ.
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