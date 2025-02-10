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  4. А кто сыграет? У Реала большие проблемы перед Ман Сити в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 02:33 |
71
0

А кто сыграет? У Реала большие проблемы перед Ман Сити в Лиге чемпионов

Мадридцам не помогут пять защитников

10 февраля 2025, 02:33 |
71
0
А кто сыграет? У Реала большие проблемы перед Ман Сити в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» столкнулся с большими кадровыми проблемами перед первым матчем 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Сливочным» не помогут аж пять игроков оборонительной линии. Уже долгое время травмированы Дани Карвахаль и Эдер Милитао. К ним присоединились Лукас Васкес, Антонио Рюдигер, и Давид Алаба, который только что восстановился от повреждения.

Наставнику «Реала» Карло Анчелотти снова придется привлекать в оборону игроков полузащиты, таких как Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени. Ожидается появление в стартовом составе молодого центрбека Рауля Асенсио.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 11 февраля и начнется в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» может перейти в сенсационный клуб АПЛ.

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Орельен Тчуамени Рауль Асенсио Дани Карвахаль Эдер Милитао Лукас Васкес Антонио Рюдигер Давид Алаба Федерико Вальверде Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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