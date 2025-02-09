ВИДЕО ДНЯ. Хави застали уличные рэперы Барселоны. Это нужно видеть
Экс-тренер Барсы получает от жизни удовольствие
Экс-тренер «Барселоны» Хави Эрнандес стал героем вирусного видео, которое сейчас набирает популярность в соцсетях.
На видео уличные рэперы творят рандомный текст про Хави и его окружение.
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Заметно, как экс-наставника «Барсы» качает творчество ребят и все – получают удовольствие.
«Вот что с Хави делает жизнь без «Барселоны» и её стресса», – футбольные фанаты искренне радуются, что Хави наслаждается своим отпуском.
Xavi 😭💔 pic.twitter.com/fynt5EhVRb— 🇪🇷🕊️ (@BetterCallAlba) February 9, 2025
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