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09 февраля 2025, 20:53 |
435
0

ВИДЕО ДНЯ. Хави застали уличные рэперы Барселоны. Это нужно видеть

Экс-тренер Барсы получает от жизни удовольствие

09 февраля 2025, 20:53 |
435
0
ВИДЕО ДНЯ. Хави застали уличные рэперы Барселоны. Это нужно видеть
Instagram. Хави Эрнандес

Экс-тренер «Барселоны» Хави Эрнандес стал героем вирусного видео, которое сейчас набирает популярность в соцсетях.

На видео уличные рэперы творят рандомный текст про Хави и его окружение.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Заметно, как экс-наставника «Барсы» качает творчество ребят и все – получают удовольствие.

«Вот что с Хави делает жизнь без «Барселоны» и её стресса», – футбольные фанаты искренне радуются, что Хави наслаждается своим отпуском.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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