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09 февраля 2025, 20:54 |
29
0

Голевая ничья Осера и Тулузы, очередное поражение Страсбурга

9 февраля прошло 2 матча 21-го тура французской Лиги 1

09 февраля 2025, 20:54 |
29
0
Голевая ничья Осера и Тулузы, очередное поражение Страсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Тулуза

В воскресенье, 9 февраля было сыгранно 2 матча 21-го тура Лиги 1.

«Осер» принимал «Тулузу», а «Монпелье» гостевал у «Страсбурга».

Все самые яркие моменты мата доступны в Telegram Sport.ua

«Осер» и «Тулуза» сыграли в голевую ничью, а «Монпелье» в очередной раз уступил в чемпионате.

Расположение команд после сыгранных матчей:

  • Страсбург: 30 очков, 9-е место;
  • Тулуза: 27 очков, 10-е место;
  • Осер: 24 очка, 11-е место;
  • Монпелье: 15 очков, 20-е место.

Лига 1. 21-й тур

Осер – Тулуза – 2:2

Голы: Хубал, 62, Траоре, 73 – Крессвел, 68, Еджума, 89

Страсбург – Монпелье – 2:0

Голы: Эмегха, 45+2, Нанаси, 69

Фото матчей:

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Лига 1 (Франция) Осер чемпионат Франции по футболу Тулуза Страсбург Монпелье
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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