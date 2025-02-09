Франция09 февраля 2025, 20:54 |
29
0
Голевая ничья Осера и Тулузы, очередное поражение Страсбурга
9 февраля прошло 2 матча 21-го тура французской Лиги 1
09 февраля 2025, 20:54 |
29
0
В воскресенье, 9 февраля было сыгранно 2 матча 21-го тура Лиги 1.
«Осер» принимал «Тулузу», а «Монпелье» гостевал у «Страсбурга».
Все самые яркие моменты мата доступны в Telegram Sport.ua
«Осер» и «Тулуза» сыграли в голевую ничью, а «Монпелье» в очередной раз уступил в чемпионате.
Расположение команд после сыгранных матчей:
- Страсбург: 30 очков, 9-е место;
- Тулуза: 27 очков, 10-е место;
- Осер: 24 очка, 11-е место;
- Монпелье: 15 очков, 20-е место.
Лига 1. 21-й тур
Осер – Тулуза – 2:2
Голы: Хубал, 62, Траоре, 73 – Крессвел, 68, Еджума, 89
Страсбург – Монпелье – 2:0
Голы: Эмегха, 45+2, Нанаси, 69
Фото матчей:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 февраля 2025, 08:49 0
Дерек хотел бы провести против Усика свой 50-й бой
Бокс | 08 февраля 2025, 23:20 0
Расс Анбер – о возвращении Александра в крузервейт
Футбол | 09.02.2025, 02:55
Теннис | 09.02.2025, 17:34
Футбол | 09.02.2025, 19:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2025, 00:58 3
08.02.2025, 08:10 9
08.02.2025, 07:37 3
08.02.2025, 10:53 1
07.02.2025, 17:12 49
Бокс
09.02.2025, 09:08 3
08.02.2025, 09:37 3