Голевая ничья Осера и Тулузы, очередное поражение Страсбурга

В воскресенье, 9 февраля было сыгранно 2 матча 21-го тура Лиги 1.

«Осер» принимал «Тулузу», а «Монпелье» гостевал у «Страсбурга».

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«Осер» и «Тулуза» сыграли в голевую ничью, а «Монпелье» в очередной раз уступил в чемпионате.

Расположение команд после сыгранных матчей:

Страсбург: 30 очков, 9-е место;

Тулуза: 27 очков, 10-е место;

Осер: 24 очка, 11-е место;

Монпелье: 15 очков, 20-е место.

Лига 1. 21-й тур

Осер – Тулуза – 2:2

Голы: Хубал, 62, Траоре, 73 – Крессвел, 68, Еджума, 89

Страсбург – Монпелье – 2:0

Голы: Эмегха, 45+2, Нанаси, 69

Фото матчей: