ВИДЕО. Возмутительная симуляция. Скандал с участием Мертенса в Турции

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 23-го тура Чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Аданой Демиспор».

Матч принимал РАМС Парк в Стамбуле.

На 12-й минуте был назначен крайне сомнительный пенальти за нарушение правил на бельгийском форварде хозяев поля Дрисе Мертенсе, который реализовал Альваро Мората. На видеоповторе видно, что именитый бельгиец начал падать до контакта с ногой защитника команды гостей. Это вызвало возмущение у руководства «Аданы Демиспор» и на 31-й минуте команда по его приказу покинула поле.

Чемпионат Турции. 23-й тур. 9 февраля

Галатасарай – Адана Демирспор – 1:0 (приостановлено на 34-й минуте)

Гол: Мората, 12 (с пенальти)