ВИДЕО. Возмутительная симуляция. Скандал с участием Мертенса в Турции
Скандал из-за сомнительного пенальти в чемпионате Турции
В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 23-го тура Чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Аданой Демиспор».
Матч принимал РАМС Парк в Стамбуле.
На 12-й минуте был назначен крайне сомнительный пенальти за нарушение правил на бельгийском форварде хозяев поля Дрисе Мертенсе, который реализовал Альваро Мората. На видеоповторе видно, что именитый бельгиец начал падать до контакта с ногой защитника команды гостей. Это вызвало возмущение у руководства «Аданы Демиспор» и на 31-й минуте команда по его приказу покинула поле.
Чемпионат Турции. 23-й тур. 9 февраля
Галатасарай – Адана Демирспор – 1:0 (приостановлено на 34-й минуте)
Гол: Мората, 12 (с пенальти)
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