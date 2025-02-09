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  4. ВИДЕО. Возмутительная симуляция. Скандал с участием Мертенса в Турции
Турция
09 февраля 2025, 19:58 |
1508
2

ВИДЕО. Возмутительная симуляция. Скандал с участием Мертенса в Турции

Скандал из-за сомнительного пенальти в чемпионате Турции

09 февраля 2025, 19:58 |
1508
2
ВИДЕО. Возмутительная симуляция. Скандал с участием Мертенса в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дрис Мертенс

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 23-го тура Чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Аданой Демиспор».

Матч принимал РАМС Парк в Стамбуле.

На 12-й минуте был назначен крайне сомнительный пенальти за нарушение правил на бельгийском форварде хозяев поля Дрисе Мертенсе, который реализовал Альваро Мората. На видеоповторе видно, что именитый бельгиец начал падать до контакта с ногой защитника команды гостей. Это вызвало возмущение у руководства «Аданы Демиспор» и на 31-й минуте команда по его приказу покинула поле.

Чемпионат Турции. 23-й тур. 9 февраля

Галатасарай – Адана Демирспор – 1:0 (приостановлено на 34-й минуте)

Гол: Мората, 12 (с пенальти)

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Дрис Мертенс видео голов и обзор чемпионат Турции по футболу Галатасарай Адана Демирспор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
ну да, пенальти левый.
Это симуляция, желтая форварду.
а куда же смотрел ВАР?
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+1
introvert
Не згоден, тут як мінімум 50 на 50. Захисник навіть близько не зіграв в м`яч, а руху нападника, який виходив на вбивчу позицію, завадив. Гості за такі фортелі зі зривом матчу заслуговують не лише на технічну поразку, але й на чималенький штраф. 
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-2
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