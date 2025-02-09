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Англия
09 февраля 2025, 22:08 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:09
866
0

Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне

Хави Симонс может стать игроком английского клуба

09 февраля 2025, 22:08 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:09
866
0
Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер английского клуба Жузеп Гвардиола видит в 21-летнем футболисте замену Кевину де Брюйне. Немецкий клуб ожидает получить за своего футболиста больше 100 миллионов евро. В январе Симонс перебрался в «РБ Лейпциг» из «ПСЖ» за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Хави Симонс провел 18 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на нидерландского полузащитника.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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