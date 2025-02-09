Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Хави Симонс может стать игроком английского клуба
Нидерландский полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер английского клуба Жузеп Гвардиола видит в 21-летнем футболисте замену Кевину де Брюйне. Немецкий клуб ожидает получить за своего футболиста больше 100 миллионов евро. В январе Симонс перебрался в «РБ Лейпциг» из «ПСЖ» за 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Хави Симонс провел 18 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на нидерландского полузащитника.
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