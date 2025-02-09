Англия09 февраля 2025, 02:25 |
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Желание Гвардиолы. Манчестер Сити нацелился на нидерландского полузащитника
Тиджани Рейндерс попал в сферу интересов английского клуба
09 февраля 2025, 02:25 |
67
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Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер английского клуба Жузеп Гвардиола хочет видеть 26-летнего футболиста в своей команде.
В текущем сезоне Тиджани Рейндерс провел 34 матча на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола хочет подписать звезду «Реала».
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