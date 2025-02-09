Желание Гвардиолы. Манчестер Сити нацелился на нидерландского полузащитника

Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского клуба Жузеп Гвардиола хочет видеть 26-летнего футболиста в своей команде.

В текущем сезоне Тиджани Рейндерс провел 34 матча на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола хочет подписать звезду «Реала».