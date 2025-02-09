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  4. Желание Гвардиолы. Манчестер Сити нацелился на нидерландского полузащитника
Англия
09 февраля 2025, 02:25 |
67
0

Желание Гвардиолы. Манчестер Сити нацелился на нидерландского полузащитника

Тиджани Рейндерс попал в сферу интересов английского клуба

09 февраля 2025, 02:25 |
67
0
Желание Гвардиолы. Манчестер Сити нацелился на нидерландского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского клуба Жузеп Гвардиола хочет видеть 26-летнего футболиста в своей команде.

В текущем сезоне Тиджани Рейндерс провел 34 матча на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола хочет подписать звезду «Реала».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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