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  4. Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Англия
08 февраля 2025, 03:08 |
147
0

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение

Чемпион АПЛ заинтересовался Джудом Беллингемом

08 февраля 2025, 03:08 |
147
0
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Сити готовит бешеное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Манчестер Сити» нашел замену легендарному полузащитнику Кевину де Брюйне, который летом покинет клуб на правах свободного агента.

По информации испанских СМИ, «горожане» нацелились на трансфер звезды «Реала» Джуда Беллингема. В подписании английского хавбека лично заинтересован тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, который является поклонником его таланта. «Сити» готовит бешеное предложение, чтобы убедить «Реал» отпустить Джуда.

В этом сезоне на клубном уровне Беллингем провел 30 матчей, забил 10 голов и отметился 10 результативными передачами. Ранее Криштиану Роналду назвал Беллингема новым Зиданом.

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Жузеп Гвардиола трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Джуд Беллингем
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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