Испания05 февраля 2025, 01:53 |
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Роналду назвал современного игрока, который является «новым Зиданом»
Криштиану высоко оценил уровень игры хавбека «Реала» Джуда Беллингема
05 февраля 2025, 01:53 |
208
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Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду высоко оценил уровень игры 21-летнего хавбека «сливочных» Джуда Беллингема.
«У Беллингема впереди очень долгий путь, он напоминает мне Зинедина Зидана. Зидан был гениальным, он был шикарным игроком. Беллингему сейчас 21 год, у него все будущее впереди, он будет звездой», – сказал Роналду.
В этом сезоне на клубном уровне Беллингем провел 30 матчей, забил 10 голов и отметился 10 результативными передачами.
Ранее Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры.
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