Роналду назвал современного игрока, который является «новым Зиданом»

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду высоко оценил уровень игры 21-летнего хавбека «сливочных» Джуда Беллингема.

«У Беллингема впереди очень долгий путь, он напоминает мне Зинедина Зидана. Зидан был гениальным, он был шикарным игроком. Беллингему сейчас 21 год, у него все будущее впереди, он будет звездой», – сказал Роналду.

В этом сезоне на клубном уровне Беллингем провел 30 матчей, забил 10 голов и отметился 10 результативными передачами.

Ранее Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры.