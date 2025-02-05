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  4. Роналду назвал современного игрока, который является «новым Зиданом»
Испания
05 февраля 2025, 01:53 |
208
0

Роналду назвал современного игрока, который является «новым Зиданом»

Криштиану высоко оценил уровень игры хавбека «Реала» Джуда Беллингема

05 февраля 2025, 01:53 |
208
0
Роналду назвал современного игрока, который является «новым Зиданом»
Goal.com. Криштиану Роналду и Джуд Беллингем

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду высоко оценил уровень игры 21-летнего хавбека «сливочных» Джуда Беллингема.

«У Беллингема впереди очень долгий путь, он напоминает мне Зинедина Зидана. Зидан был гениальным, он был шикарным игроком. Беллингему сейчас 21 год, у него все будущее впереди, он будет звездой», – сказал Роналду.

В этом сезоне на клубном уровне Беллингем провел 30 матчей, забил 10 голов и отметился 10 результативными передачами.

Ранее Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры.

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Зинедин Зидан Джуд Беллингем Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Криштиану Роналду
Дмитрий Олийнык Источник: Marca
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