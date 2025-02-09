ВИДЕО. Волки не заметили бродяг. Вулвз прошел дальше в Кубке Англии

Днем 9 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Вулверхэмптон на выезде переиграл Блэкберн со счетом 2:0.

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Голы у победителей с интервалом в две минуты забили Жоао Гомес и Матеус Кунья.

За хозяев поля сыграл Эммануэль Деннис, экс-форвард луганской Зари.

Волки не заметили бродяг и вышли в 1/8 финала, соперник будет определен жеребьевкой

Кубок Англии. 1/16 финала, 9 февраля

Блэкберн – Вулверхэмптон – 0:2

Голы: Жоао Гомес, 33, Матеус Кунья, 34

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