ВИДЕО. Волки не заметили бродяг. Вулвз прошел дальше в Кубке Англии
Вулверхэмптон в гостях обыграл Блэкберн, нанеся двойной удар в первом тайме
Днем 9 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.
Вулверхэмптон на выезде переиграл Блэкберн со счетом 2:0.
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Голы у победителей с интервалом в две минуты забили Жоао Гомес и Матеус Кунья.
За хозяев поля сыграл Эммануэль Деннис, экс-форвард луганской Зари.
Волки не заметили бродяг и вышли в 1/8 финала, соперник будет определен жеребьевкой
Кубок Англии. 1/16 финала, 9 февраля
Блэкберн – Вулверхэмптон – 0:2
Голы: Жоао Гомес, 33, Матеус Кунья, 34
Видео голов и обзор матча
События матча
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