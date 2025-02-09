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Кубок Англии
Блэкберн
09.02.2025 14:30 – FT 0 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
09 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 09 февраля 2025, 19:30
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0

ВИДЕО. Волки не заметили бродяг. Вулвз прошел дальше в Кубке Англии

Вулверхэмптон в гостях обыграл Блэкберн, нанеся двойной удар в первом тайме

09 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 09 февраля 2025, 19:30
25
0
ВИДЕО. Волки не заметили бродяг. Вулвз прошел дальше в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Удар нанес Эммануэль Деннис

Днем 9 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Вулверхэмптон на выезде переиграл Блэкберн со счетом 2:0.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Голы у победителей с интервалом в две минуты забили Жоао Гомес и Матеус Кунья.

За хозяев поля сыграл Эммануэль Деннис, экс-форвард луганской Зари.

Волки не заметили бродяг и вышли в 1/8 финала, соперник будет определен жеребьевкой

Кубок Англии. 1/16 финала, 9 февраля

Блэкберн – Вулверхэмптон – 0:2

Голы: Жоао Гомес, 33, Матеус Кунья, 34

Видео голов и обзор матча

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Гомес (Вулверхэмптон).
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Кубок Англии по футболу Вулверхэмптон Блэкберн видео голов и обзор Матеус Кунья Эммануэль Деннис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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