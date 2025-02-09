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  4. Лапорта поставил 2 условия. Возвращение Неймара в Барселону возможно
Бразилия
09 февраля 2025, 19:35 |
1339
1

Лапорта поставил 2 условия. Возвращение Неймара в Барселону возможно

Именитому бразильцу нужно вернуть игровую форму и пойти на снижение зарплаты

09 февраля 2025, 19:35 |
1339
1
Лапорта поставил 2 условия. Возвращение Неймара в Барселону возможно
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар может вернуться в «Барселону», сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда Жоан Лапорта поставил два условия, при выполнении которых вопрос возвращения 32-летнего футболиста будет рассмотрен: возвращение игровой формы и снижение зарплаты.

Неймар, соглашение которого с «Сантосом» действует до лета 2025-го года, мечтает о возвращении в клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год и где провел лучший период своей карьеры.

Ранее сообщалось о том, что появились новые подробности по травме голкипера «Барселоны» тер Штегена.

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Неймар Барселона Сантос Жоан Лапорта трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Mark4854590
Ну і нащо він Барсі. Хіба що грати буде за копійки, а клуб на футболках грошей зрубить
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