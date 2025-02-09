«Он нам нужен». Появились новые подробности по травме Тер Штегена

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на старте нынешнего сезона.

По информации источника, процесс восстановления продвигается значительно лучше, чем ожидалось. Он предупредил тренерский штаб, чтобы на него рассчитывали в мае, когда состоятся последние пять матчей лиги, второй матч полуфинала и финал Лиги чемпионов.

«Он чувствует себя очень хорошо. Он значительно улучшился, и это важно для нас», – сказал Флик.

Сообщается, что немец уже возобновил тренировку на поле с тренером голкиперов Де ла Фуэнте. Его физическая форма также улучшается.