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Испания
09 февраля 2025, 10:49 | Обновлено 09 февраля 2025, 11:15
875
0

«Он нам нужен». Появились новые подробности по травме Тер Штегена

Марк-Андре тер Штеген может вернуться на поле в конце сезона

09 февраля 2025, 10:49 | Обновлено 09 февраля 2025, 11:15
875
0
«Он нам нужен». Появились новые подробности по травме Тер Штегена
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на старте нынешнего сезона.

По информации источника, процесс восстановления продвигается значительно лучше, чем ожидалось. Он предупредил тренерский штаб, чтобы на него рассчитывали в мае, когда состоятся последние пять матчей лиги, второй матч полуфинала и финал Лиги чемпионов.

«Он чувствует себя очень хорошо. Он значительно улучшился, и это важно для нас», – сказал Флик.

Сообщается, что немец уже возобновил тренировку на поле с тренером голкиперов Де ла Фуэнте. Его физическая форма также улучшается.

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Марк-Андре тер Штеген Барселона травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
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