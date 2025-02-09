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Испания
09 февраля 2025, 09:13 |
832
1

Турецкий гранд хочет подписать вингера Барселоны. Игрок против перехода

Ансу Фати может сменить клубную прописку

09 февраля 2025, 09:13 |
832
1
Турецкий гранд хочет подписать вингера Барселоны. Игрок против перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Турецкий «Бешикташ» претендует на испанского вингера каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который почти не получает игровой практики в расположении нынешнего клуба.

По данным источника, «Бешикташ» хочет арендовать Фати до конца сезона. 22-летний испанец также интересен «Фенербахче». Зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

Сообщается, что испанский клуб пытается убедить Ансу принять предложение одного из турецких клубов.

Сам Фати не хочет покидать «Барселону», несмотря на малое количество игрового времени, и не намерен рассматривать никакие предложения от турецких клубов или какой-либо другой страны.

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Ансу Фати Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Бешикташ трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: AS
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Комментарии 1
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Lulinnha
Бешикташ нормальная тема. Это не лига Казахстана или Киргизстана куда едут звёзды УПЛ. 
Малышу пора успокоиться и принять решение быть взрослым. 
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