Турецкий гранд хочет подписать вингера Барселоны. Игрок против перехода

Турецкий «Бешикташ» претендует на испанского вингера каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который почти не получает игровой практики в расположении нынешнего клуба.

По данным источника, «Бешикташ» хочет арендовать Фати до конца сезона. 22-летний испанец также интересен «Фенербахче». Зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

Сообщается, что испанский клуб пытается убедить Ансу принять предложение одного из турецких клубов.

Сам Фати не хочет покидать «Барселону», несмотря на малое количество игрового времени, и не намерен рассматривать никакие предложения от турецких клубов или какой-либо другой страны.