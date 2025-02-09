Турецкий гранд хочет подписать вингера Барселоны. Игрок против перехода
Ансу Фати может сменить клубную прописку
Турецкий «Бешикташ» претендует на испанского вингера каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который почти не получает игровой практики в расположении нынешнего клуба.
По данным источника, «Бешикташ» хочет арендовать Фати до конца сезона. 22-летний испанец также интересен «Фенербахче». Зимнее трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.
Сообщается, что испанский клуб пытается убедить Ансу принять предложение одного из турецких клубов.
Сам Фати не хочет покидать «Барселону», несмотря на малое количество игрового времени, и не намерен рассматривать никакие предложения от турецких клубов или какой-либо другой страны.
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