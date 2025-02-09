Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Таловерова за матч с Ливерпулем

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте.

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Хозяева поля сенсационно победили со счетом 1:0.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.3 балла из 10 возможных, WhoScored же дал Максиму оценку в 7.5 балла. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов был признан партнер Таловерова по обороне Никола Катич с оценками 7.9 и 8.0 соответственно. Результативных действия на его счету также нет.

Ранее сообщалось о том, что «Плимут» с Таловеровым сенсационно выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии.