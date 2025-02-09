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  4. Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Таловерова за матч с Ливерпулем
Англия
09 февраля 2025, 19:37 |
3117
5

Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Таловерова за матч с Ливерпулем

Максим Таловеров провел на поле весь матч

09 февраля 2025, 19:37 |
3117
5
Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Таловерова за матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сенсационно победили со счетом 1:0.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.3 балла из 10 возможных, WhoScored же дал Максиму оценку в 7.5 балла. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов был признан партнер Таловерова по обороне Никола Катич с оценками 7.9 и 8.0 соответственно. Результативных действия на его счету также нет.

Ранее сообщалось о том, что «Плимут» с Таловеровым сенсационно выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии.

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Максим Таловеров Ливерпуль Плимут Кубок Англии по футболу оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 5
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Andromed
Класний матч у виконанні Таловєрова, а ще й класно що він так емоційно реагував після відборів
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+1
apepa
Если реброфф не сделает Таловерова и Забарного основными ЦЗ, он будет самым епанутым тренером на этом свете!
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+1
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antt
Можна було написати що завдяки Таловерову перемогли Ліверпуль. А те що результативними діями не відзначився то добре.  Для захисника.
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0
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