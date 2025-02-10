В Реале отреагировали на интерес из Саудовской Аравии к Лунину

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал». Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, откуда к нему есть интерес от нескольких клубов, которые готовы сделать «Реалу» заманчивое предложение летом 2025 года.

В мадридском клубе отреагировали на интерес к Лунину с дальнего востока. Флорентино Перес не горит желанием продавать украинца, ведь считает его надежным дублером Тибо Куртуа. «Реал» рассмотрит трансфер Лунина только тогда, если Андрей сам попросит об этом и за него будут готовы заплатить солидную сумму.

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.