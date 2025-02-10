Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Икер выделил Диего Марадону
Легендарный экс-вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал лучшего футболиста за Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Зинедина Зидана.
– Рауль или Самюэль Это'о?
– Рауль
– Рауль или Роналдо?
– Роналдо
– Роналдо или Златан Ибрагимович?
– Роналдо
– Роналдо или Майкл Оуэн?
– Роналдо
– Роналдо или Ромарио?
– Роналдо
– Роналдо или Роналдиньо?
– Роналдо
– Роналдо или Гарет Бэйл?
– Роналдо
– Роналдо или Педро?
– Роналдо
– Роналдо или Ривалдо?
– Роналдо
– Роналдо или Карим Бензема?
– Роналдо
– Роналдо или Зинедин Зидан?
– Зинедин Зидан
– Зинедин Зидан или Диего Марадона?
– Диего Марадона
– Диего Марадона или Лионель Месси?
– Диего Марадона
– Диего Марадона или Криштиану Роналду?
- Диего Марадона
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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