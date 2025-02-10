Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду

Легендарный экс-вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал лучшего футболиста за Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Зинедина Зидана.

– Рауль или Самюэль Это'о?

– Рауль

– Рауль или Роналдо?

– Роналдо

– Роналдо или Златан Ибрагимович?

– Роналдо

– Роналдо или Майкл Оуэн?

– Роналдо

– Роналдо или Ромарио?

– Роналдо

– Роналдо или Роналдиньо?

– Роналдо

– Роналдо или Гарет Бэйл?

– Роналдо

– Роналдо или Педро?

– Роналдо

– Роналдо или Ривалдо?

– Роналдо

– Роналдо или Карим Бензема?

– Роналдо

– Роналдо или Зинедин Зидан?

– Зинедин Зидан

– Зинедин Зидан или Диего Марадона?

– Диего Марадона

– Диего Марадона или Лионель Месси?

– Диего Марадона

– Диего Марадона или Криштиану Роналду?

- Диего Марадона

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.