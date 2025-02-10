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10 февраля 2025, 00:22 | Обновлено 10 февраля 2025, 00:40
393
0

Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду

Икер выделил Диего Марадону

10 февраля 2025, 00:22 | Обновлено 10 февраля 2025, 00:40
393
0
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Легендарный экс-вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал лучшего футболиста за Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Зинедина Зидана.

– Рауль или Самюэль Это'о?
– Рауль

– Рауль или Роналдо?
– Роналдо

– Роналдо или Златан Ибрагимович?
– Роналдо

– Роналдо или Майкл Оуэн?
– Роналдо

– Роналдо или Ромарио?
– Роналдо

– Роналдо или Роналдиньо?
– Роналдо

– Роналдо или Гарет Бэйл?
– Роналдо

– Роналдо или Педро?
– Роналдо

– Роналдо или Ривалдо?
– Роналдо

– Роналдо или Карим Бензема?
– Роналдо

– Роналдо или Зинедин Зидан?
– Зинедин Зидан

– Зинедин Зидан или Диего Марадона?
– Диего Марадона

– Диего Марадона или Лионель Месси?
– Диего Марадона

– Диего Марадона или Криштиану Роналду?
- Диего Марадона

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Икер Касильяс Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Зинедин Зидан Рауль Гонсалес Самюэль Это'о Златан Ибрагимович Роналдо Майкл Оуэн Роналдиньо Педро Родригес Гарет Бэйл Гути Ривалдо Карим Бензема
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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