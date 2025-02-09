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  4. ВИДЕО. Ламин Ямал вместе с отцом зажгли под трек 50 Cent. Эпично
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09 февраля 2025, 17:11 |
817
0

ВИДЕО. Ламин Ямал вместе с отцом зажгли под трек 50 Cent. Эпично

Коллаборация отца и сына

09 февраля 2025, 17:11 |
817
0
ВИДЕО. Ламин Ямал вместе с отцом зажгли под трек 50 Cent. Эпично
Instagram. Мунир Насрауи и Ламин Ямал

Отец нападающего «Барселоны» Ламина Ямала, Мунир Насрауи, опубликовал забавное видео на своей странице в Instagram.

Мунир вместе с сыном станцевали под трек американского рэпера 50 Cent - Disco Inferno.

Вышло настолько эпично, что видео уже завирусилось, и пост собрал больше 367 тысяч лайков.

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«Люблю свою жизнь ✊🏾❤️🐬», – именно так подписал пост отец Ямала.

А подписчики восторгаются отношениями отца и сына:

«Не могу поверить, что они, как друзья», «Вы можете задаваться относительно подобного стиля отцовства, но нельзя отрицать факт, что он – забавный отец», «Лучший отец», – вот такими комментариями наградили Мунира за публикацию этого видео.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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