Кто лучший? Стала известна оценка Довбика за матч против Венеции

9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.

Поединок прошел на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле более 90 минут, но был заменен в компенсированное ко второму тайму время, так и не отметившись результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступление 27-летнего футболиста в 7.0 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком поединка был признан аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала, который своим голом с пенальти принес команде победу.