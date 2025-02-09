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Италия
09 февраля 2025, 15:57 | Обновлено 09 февраля 2025, 15:58
1150
3

Кто лучший? Стала известна оценка Довбика за матч против Венеции

Украинский нападающий «Ромы» был заменен на 90+2 минуте

09 февраля 2025, 15:57 | Обновлено 09 февраля 2025, 15:58
1150
3
Кто лучший? Стала известна оценка Довбика за матч против Венеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

9 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А 2024/25 между командами Венеция и Рома.

Поединок прошел на стадионе Пьерлуиджи Пенцо в Венеции. Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле более 90 минут, но был заменен в компенсированное ко второму тайму время, так и не отметившись результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступление 27-летнего футболиста в 7.0 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком поединка был признан аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала, который своим голом с пенальти принес команде победу.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Венеция Артем Довбик оценки WhoScored Пауло Дибала
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Mark4854590
Шкода, що не забив, але як казали в 90-х - "много и полезно перемещался"
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apepa
Довбик где голы б ля?
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-2
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