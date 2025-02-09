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Италия
09 февраля 2025, 12:35 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:36
1063
0

Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Венеция – Рома

Матч 24-го тура Серии А начнется в 13:30 по киевскому времени

09 февраля 2025, 12:35 | Обновлено 09 февраля 2025, 12:36
1063
0
Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Венеция – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

9 февраля начнется матч 24-го тура Серии А между «Венецией» и «Ромой».

Игра пройдет на «Стадио Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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