Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Венеция – Рома
Матч 24-го тура Серии А начнется в 13:30 по киевскому времени
9 февраля начнется матч 24-го тура Серии А между «Венецией» и «Ромой».
Игра пройдет на «Стадио Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции.
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Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.
Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.
Starting XI 🟠⚫️🟢#ArancioNeroVerde pic.twitter.com/vutKnqiAHj— Venezia FC (@VeneziaFC_IT) February 9, 2025
📋 La nostra formazione per #VeneziaRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 9, 2025
🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/Lfyt8WiJ8G
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