Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Венеция – Рома

9 февраля начнется матч 24-го тура Серии А между «Венецией» и «Ромой».

Игра пройдет на «Стадио Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции.

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Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.