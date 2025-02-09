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Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 09 февраля 2025, 15:35
37
0

ФОТО. Тренировка накануне матча. Как Шахтер готовился к спаррингу

Подопечные Марино Пушича проведут контрольный поединок с Зимбру

09 февраля 2025, 14:23 | Обновлено 09 февраля 2025, 15:35
37
0
ФОТО. Тренировка накануне матча. Как Шахтер готовился к спаррингу
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают готовиться ко второй части сезона. В субботу, 8 февраля, «горняки» провели очередную тренировочную сессию, ставшую последней репетицией перед контрольным матчем по «Зимбру».

«Оранжево-черные» начали с разминки, выполнили упражнения на держание мяча на четыре ворот, работали на полполя в двух группах над развитием атакующих действий с завершением, а в конце занятия состоялся мини-турнир на три команды.

Первую тренировку провел и новичок «Шахтера» боливийский защитник Диего Арройо. Он работал в тренажерном зале, а также выполнял беговую работу на поле.

9 февраля пройдет первый контрольный матч на втором этапе зимних сборов. Шахтер встретится с молдовским Зимбру в 14:30 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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