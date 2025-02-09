ФОТО. Тренировка накануне матча. Как Шахтер готовился к спаррингу
Подопечные Марино Пушича проведут контрольный поединок с Зимбру
Футболисты «Шахтера» продолжают готовиться ко второй части сезона. В субботу, 8 февраля, «горняки» провели очередную тренировочную сессию, ставшую последней репетицией перед контрольным матчем по «Зимбру».
«Оранжево-черные» начали с разминки, выполнили упражнения на держание мяча на четыре ворот, работали на полполя в двух группах над развитием атакующих действий с завершением, а в конце занятия состоялся мини-турнир на три команды.
Первую тренировку провел и новичок «Шахтера» боливийский защитник Диего Арройо. Он работал в тренажерном зале, а также выполнял беговую работу на поле.
9 февраля пройдет первый контрольный матч на втором этапе зимних сборов. Шахтер встретится с молдовским Зимбру в 14:30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман Безус надеется, что Михаила признают невиновным
Сауль Альварес проведет бой против Уильяма Скалла