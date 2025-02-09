ФОТО. Тренировка накануне матча. Как Шахтер готовился к спаррингу

Футболисты «Шахтера» продолжают готовиться ко второй части сезона. В субботу, 8 февраля, «горняки» провели очередную тренировочную сессию, ставшую последней репетицией перед контрольным матчем по «Зимбру».

«Оранжево-черные» начали с разминки, выполнили упражнения на держание мяча на четыре ворот, работали на полполя в двух группах над развитием атакующих действий с завершением, а в конце занятия состоялся мини-турнир на три команды.

Первую тренировку провел и новичок «Шахтера» боливийский защитник Диего Арройо. Он работал в тренажерном зале, а также выполнял беговую работу на поле.

9 февраля пройдет первый контрольный матч на втором этапе зимних сборов. Шахтер встретится с молдовским Зимбру в 14:30 по киевскому времени.