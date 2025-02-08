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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 13:23 | Обновлено 08 февраля 2025, 13:38
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ФОТО. Тренировка Шахтера. Позиционная игра и тактические элементы

Подопечные Марино Пушича отработали интенсивную сессию

08 февраля 2025, 13:23 | Обновлено 08 февраля 2025, 13:38
80
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Позиционная игра и тактические элементы
ФК Шахтер

Зимние сборы «Шахтера» в турецком Белеке проходят по запланированному графику. На этой неделе команда полностью посвящает тренировочной работе, которую должен закрепить воскресным спаррингом с «Зимбру».

7 февраля подопечные Марино Пушича отработали очередную интенсивную сессию, которая стартовала с занятия в фитнес-центре, а продолжилась уже на поле разминкой и упражнениями с мячом.

Акцент тренерский штаб сделал на игровых упражнениях с разнообразными задачами для отдельных групп игроков: одни должны были атаковать и комбинировать, другие защищаться и эффективно действовать в отборе. Во второй части сессии оранжево-черные оттачивали позиционную игру и некоторые тактические элементы. Все футболисты занимаются в общей группе.

9 февраля пройдет первый контрольный матч на втором этапе зимних сборов. Шахтер встретится с молдовским Зимбру. Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Позиционная игра и тактические элементы

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Шахтер Донецк тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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