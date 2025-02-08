Зимние сборы «Шахтера» в турецком Белеке проходят по запланированному графику. На этой неделе команда полностью посвящает тренировочной работе, которую должен закрепить воскресным спаррингом с «Зимбру».

7 февраля подопечные Марино Пушича отработали очередную интенсивную сессию, которая стартовала с занятия в фитнес-центре, а продолжилась уже на поле разминкой и упражнениями с мячом.

Акцент тренерский штаб сделал на игровых упражнениях с разнообразными задачами для отдельных групп игроков: одни должны были атаковать и комбинировать, другие защищаться и эффективно действовать в отборе. Во второй части сессии оранжево-черные оттачивали позиционную игру и некоторые тактические элементы. Все футболисты занимаются в общей группе.

9 февраля пройдет первый контрольный матч на втором этапе зимних сборов. Шахтер встретится с молдовским Зимбру. Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Позиционная игра и тактические элементы