ФОТО. Тренировка Шахтера. Позиционная игра и тактические элементы
Подопечные Марино Пушича отработали интенсивную сессию
Зимние сборы «Шахтера» в турецком Белеке проходят по запланированному графику. На этой неделе команда полностью посвящает тренировочной работе, которую должен закрепить воскресным спаррингом с «Зимбру».
7 февраля подопечные Марино Пушича отработали очередную интенсивную сессию, которая стартовала с занятия в фитнес-центре, а продолжилась уже на поле разминкой и упражнениями с мячом.
Акцент тренерский штаб сделал на игровых упражнениях с разнообразными задачами для отдельных групп игроков: одни должны были атаковать и комбинировать, другие защищаться и эффективно действовать в отборе. Во второй части сессии оранжево-черные оттачивали позиционную игру и некоторые тактические элементы. Все футболисты занимаются в общей группе.
9 февраля пройдет первый контрольный матч на втором этапе зимних сборов. Шахтер встретится с молдовским Зимбру. Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.
ФОТО. Тренировка Шахтера. Позиционная игра и тактические элементы
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