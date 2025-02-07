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Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 14:34 | Обновлено 07 февраля 2025, 15:38
48
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки собрались в полном составе

9 февраля команда Марино Пушича проведет спарринг с командой Зимбру

07 февраля 2025, 14:34 | Обновлено 07 февраля 2025, 15:38
48
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки собрались в полном составе
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают набирать форму на тренировочном сборе в турецком Белеке. К расположению донецкой команды присоединились игроки, получившие немного больше времени на восстановление. 6 февраля команда Марино Пушича занималась уже в полном составе.

Традиционно «горняки» начали с активации в тренажерном зале, после чего уже на футбольном поле провели разминку, квадраты на удержание мяча, поработали над позиционной игрой с нейтральными исполнителями, а также оттачивали контратакующие действия в ситуациях 3 в 2. В заключение тренерский штаб предложил подопечным тактические упражнения и двухстороннюю игру.

В ближайшее воскресенье, 9 февраля, состоится первый контрольный матч на втором этапе зимних сборов. Шахтер встретится с молдовским Зимбру. Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки собрались в полном составе

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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