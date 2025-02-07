Футболисты «Шахтера» продолжают набирать форму на тренировочном сборе в турецком Белеке. К расположению донецкой команды присоединились игроки, получившие немного больше времени на восстановление. 6 февраля команда Марино Пушича занималась уже в полном составе.

Традиционно «горняки» начали с активации в тренажерном зале, после чего уже на футбольном поле провели разминку, квадраты на удержание мяча, поработали над позиционной игрой с нейтральными исполнителями, а также оттачивали контратакующие действия в ситуациях 3 в 2. В заключение тренерский штаб предложил подопечным тактические упражнения и двухстороннюю игру.

В ближайшее воскресенье, 9 февраля, состоится первый контрольный матч на втором этапе зимних сборов. Шахтер встретится с молдовским Зимбру. Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки собрались в полном составе