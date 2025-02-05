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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 14:41 | Обновлено 05 февраля 2025, 14:48
142
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка в турецком Белеке

Донецкая команда проведет несколько спаррингов в программе сборов

05 февраля 2025, 14:41 | Обновлено 05 февраля 2025, 14:48
142
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка в турецком Белеке
ФК Шахтер

Футболисты донецкого «Шахтера» на сборе в Турции продолжают подготовку к возобновлению чемпионата. 4 февраля подопечные Марино Пушича работали в усиленном режиме, проведя две насыщенные тренировки.

Утренняя сессия в Белеке стартовала с посещения тренажерного зала, дальше игроков ждала разминка на поле, серия упражнений на удержание мяча с переходами в разные фазы – от обороны к атаке – и с определенными задачами от тренерского штаба.

Вечернее занятие было направлено на отработку игровых и тактических аспектов с акцентом на атакующих действиях. А закрепили все натренированное за день интенсивной двусторонкой.

Вскоре «Шахтер» начнет игровую программу второго сбора, состоящую из нескольких спаррингов. Информация о соперниках и датах проведения контрольных матчей будет объявлена ​​в ближайшее время.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка в турецком Белеке

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Шахтер Донецк тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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