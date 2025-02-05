Футболисты донецкого «Шахтера» на сборе в Турции продолжают подготовку к возобновлению чемпионата. 4 февраля подопечные Марино Пушича работали в усиленном режиме, проведя две насыщенные тренировки.

Утренняя сессия в Белеке стартовала с посещения тренажерного зала, дальше игроков ждала разминка на поле, серия упражнений на удержание мяча с переходами в разные фазы – от обороны к атаке – и с определенными задачами от тренерского штаба.

Вечернее занятие было направлено на отработку игровых и тактических аспектов с акцентом на атакующих действиях. А закрепили все натренированное за день интенсивной двусторонкой.

Вскоре «Шахтер» начнет игровую программу второго сбора, состоящую из нескольких спаррингов. Информация о соперниках и датах проведения контрольных матчей будет объявлена ​​в ближайшее время.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная нагрузка в турецком Белеке