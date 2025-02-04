ФОТО. Шахтер вернулся к тренировкам. Стартовал второй этап сборов в Турции

В понедельник, 3 февраля, после нескольких дней отдыха и восстановления игроки «Шахтера» вернулись к работе и провели тренировку в турецком Белеке.

Сегодня под руководством главного тренера донецкой команды Марино Пушича занималась группа из 21 футболиста, а остальные «горняки», в том числе сборники, присоединятся в ближайшие дни.

Для начала тренерский штаб предложил подопечным активацию в фитнес-центре, после этого последовали разминка на поле, квадраты и другие упражнения на держание мяча и скорость принятия решений, отработка короткого и среднего паса, а также ударов по воротам. В общей сложности сессия длилась почти полтора часа.

Планируется, что во время второго этапа зимних сборов «Шахтер» проведет несколько контрольных поединков. Информация о соперниках и датах матчей будет объявлена ​​вскоре.