ФОТО. Шахтер вернулся к тренировкам. Стартовал второй этап сборов в Турции
Горняки продолжают готовиться ко второй части сезона УПЛ
В понедельник, 3 февраля, после нескольких дней отдыха и восстановления игроки «Шахтера» вернулись к работе и провели тренировку в турецком Белеке.
Сегодня под руководством главного тренера донецкой команды Марино Пушича занималась группа из 21 футболиста, а остальные «горняки», в том числе сборники, присоединятся в ближайшие дни.
Для начала тренерский штаб предложил подопечным активацию в фитнес-центре, после этого последовали разминка на поле, квадраты и другие упражнения на держание мяча и скорость принятия решений, отработка короткого и среднего паса, а также ударов по воротам. В общей сложности сессия длилась почти полтора часа.
Планируется, что во время второго этапа зимних сборов «Шахтер» проведет несколько контрольных поединков. Информация о соперниках и датах матчей будет объявлена вскоре.
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