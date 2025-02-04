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  4. ФОТО. Шахтер вернулся к тренировкам. Стартовал второй этап сборов в Турции
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 15:51 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:17
185
0

ФОТО. Шахтер вернулся к тренировкам. Стартовал второй этап сборов в Турции

Горняки продолжают готовиться ко второй части сезона УПЛ

04 февраля 2025, 15:51 | Обновлено 04 февраля 2025, 16:17
185
0
ФОТО. Шахтер вернулся к тренировкам. Стартовал второй этап сборов в Турции
ФК Шахтер

В понедельник, 3 февраля, после нескольких дней отдыха и восстановления игроки «Шахтера» вернулись к работе и провели тренировку в турецком Белеке.

Сегодня под руководством главного тренера донецкой команды Марино Пушича занималась группа из 21 футболиста, а остальные «горняки», в том числе сборники, присоединятся в ближайшие дни.

Для начала тренерский штаб предложил подопечным активацию в фитнес-центре, после этого последовали разминка на поле, квадраты и другие упражнения на держание мяча и скорость принятия решений, отработка короткого и среднего паса, а также ударов по воротам. В общей сложности сессия длилась почти полтора часа.

Планируется, что во время второго этапа зимних сборов «Шахтер» проведет несколько контрольных поединков. Информация о соперниках и датах матчей будет объявлена ​​вскоре.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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