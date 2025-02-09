«Больше, чем у родителей». Экс-вратарь – о первой зарплате в Динамо

Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко признался, какую первую зарплату получил в киевском клубе. Вратарь заявил, что она была больше, чем у родителей вместе взятых.

– Когда вы получили первую зарплату в Динамо?

– Не помню точно, когда это произошло, но сумма была, если не ошибаюсь, 250 рублей. И это при том, что мама зарабатывала 80, а отец 120. Точно помню, что эти деньги я отдал родителям.

Тарас Луценко поиграл за «Динамо» в 90-е годы, а сейчас тренирует юных футболистов в академии киевского клуба. Тарасу так и не удалось полноценно закрепиться в роли первого номера «бело-синих».