«Больше, чем у родителей». Экс-вратарь – о первой зарплате в Динамо
Тарас Луценко рассказал о финансах в киевском клубе
Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко признался, какую первую зарплату получил в киевском клубе. Вратарь заявил, что она была больше, чем у родителей вместе взятых.
– Когда вы получили первую зарплату в Динамо?
– Не помню точно, когда это произошло, но сумма была, если не ошибаюсь, 250 рублей. И это при том, что мама зарабатывала 80, а отец 120. Точно помню, что эти деньги я отдал родителям.
Тарас Луценко поиграл за «Динамо» в 90-е годы, а сейчас тренирует юных футболистов в академии киевского клуба. Тарасу так и не удалось полноценно закрепиться в роли первого номера «бело-синих».
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