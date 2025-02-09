Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Больше, чем у родителей». Экс-вратарь – о первой зарплате в Динамо
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 09:59 |
592
0

«Больше, чем у родителей». Экс-вратарь – о первой зарплате в Динамо

Тарас Луценко рассказал о финансах в киевском клубе

09 февраля 2025, 09:59 |
592
0
«Больше, чем у родителей». Экс-вратарь – о первой зарплате в Динамо
ФК Динамо Киев. Тарас Луценко

Бывший голкипер киевского «Динамо» Тарас Луценко признался, какую первую зарплату получил в киевском клубе. Вратарь заявил, что она была больше, чем у родителей вместе взятых.

– Когда вы получили первую зарплату в Динамо?

– Не помню точно, когда это произошло, но сумма была, если не ошибаюсь, 250 рублей. И это при том, что мама зарабатывала 80, а отец 120. Точно помню, что эти деньги я отдал родителям.

Тарас Луценко поиграл за «Динамо» в 90-е годы, а сейчас тренирует юных футболистов в академии киевского клуба. Тарасу так и не удалось полноценно закрепиться в роли первого номера «бело-синих».

По теме:
«А что думать?» Экс-игрок сборной оценил уровень нынешней УПЛ
«Рад находиться здесь». Первые слова Элиаса после трансфера в Шахтер
Игрок Оболони: «Не скажу, что мы удивим фанатов во второй части сезона»
Тарас Луценко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Бокс | 09 февраля 2025, 08:32 4
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»

Владимир исключил такой вариант

Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Футбол | 08 февраля 2025, 22:27 7
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину

У Андрея будет мало шансов до завершения сезона

Новички-легионеры покинули расположение Руха
Футбол | 09.02.2025, 09:47
Новички-легионеры покинули расположение Руха
Новички-легионеры покинули расположение Руха
Михайлюк набрал 10 очков. Юта разгромно уступила Клипперс
Баскетбол | 09.02.2025, 09:15
Михайлюк набрал 10 очков. Юта разгромно уступила Клипперс
Михайлюк набрал 10 очков. Юта разгромно уступила Клипперс
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Бокс | 09.02.2025, 01:34
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
07.02.2025, 08:22
Теннис
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
07.02.2025, 21:02 4
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
07.02.2025, 15:32 10
Теннис
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
Экс-защитник сборной Украины сказал все, что думает о Блохине
08.02.2025, 09:37 2
Футбол
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем