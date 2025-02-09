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  4. «А что думать?» Экс-игрок сборной оценил уровень нынешней УПЛ
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 08:11 |
362
0

«А что думать?» Экс-игрок сборной оценил уровень нынешней УПЛ

Сергей Матюхин нашел очевидную причину слабому чемпионату

09 февраля 2025, 08:11 |
362
0
«А что думать?» Экс-игрок сборной оценил уровень нынешней УПЛ
ФК Шахтер Донецк.

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Матюхин оценил нынешний игрок Украинской Премьер-лиги, заговорив о выступлениях «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках.

«А что думать, когда в стране война? Хорошие футболисты к нам не едут, потому нет конкуренции. Пик расцвета нашего чемпионата пришелся на 2012-2013 годы, когда у нас играли легионеры высокого качества. Это позволяло нашим игрокам, в том числе молодым, расти.

Сейчас киевское Динамо, при всем уважении к этой команде, на европейской арене показало неутешительные результаты. Благо, последнее место в Лиге Европы смогли оставить. Да и у Шахтера в Лиге чемпионов, дела не намного лучше. Вот такой сейчас уровень нашего футбола», – сказал Сергей.

Шахтер стал 27-м в основном этапе Лиги чемпионов с семью очками. В УПЛ «горняки» идут третьими с 33 очками в 16 матчах.

Динамо заняло 34-е место в основном раунде Лиги Европы с четырьмя очками. В чемпионате киевляне сейчас возглавляют таблицу с 43 баллами в 17 поединках.

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Сергей Матюхин Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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