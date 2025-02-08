Украина. Премьер лига08 февраля 2025, 23:46 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:50
407
2
«Рад находиться здесь». Первые слова Элиаса после трансфера в Шахтер
Бразилец передал поздравления фанатам «горняков»
08 февраля 2025, 23:46 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:50
407
2
18-летний бразильский нападающий Кауа (Кауан) Элиас поделился первыми впечатлениями от подписания контракта с донецким «Шахтером».
Украинский коллектив отдал за игрока «Флуминенсе» 17 миллионов евро+ еще два миллиона в виде бонусов.
«Привет болельщики «Шахтера». Я только что прибыл. Очень рад находиться здесь.
Благодарим вас за вашу поддержку и за все сообщения. Вперед, «Шахтер», – сказал Элиас.
Напомним, что Элиас заключил договор с «Шахтером» на пять лет.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 08 февраля 2025, 17:11 0
Сборная Украины после четырех туров имеет 12 очков из 12 возможных
Футбол | 08 февраля 2025, 23:52 0
Состоялся последний матч игрового дня 24-го тура Серии А
Футбол | 08.02.2025, 19:46
Футбол | 08.02.2025, 20:13
Хоккей | 08.02.2025, 20:15
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Добро пожаловать в великий Шахтёр
Ага, дуже радий....
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2025, 08:24
07.02.2025, 02:50
07.02.2025, 17:31 6
07.02.2025, 16:05 7
07.02.2025, 07:48 18
08.02.2025, 00:58 2
07.02.2025, 00:03 1
08.02.2025, 07:37 2