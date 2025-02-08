«Рад находиться здесь». Первые слова Элиаса после трансфера в Шахтер

18-летний бразильский нападающий Кауа (Кауан) Элиас поделился первыми впечатлениями от подписания контракта с донецким «Шахтером».

Украинский коллектив отдал за игрока «Флуминенсе» 17 миллионов евро+ еще два миллиона в виде бонусов.

«Привет болельщики «Шахтера». Я только что прибыл. Очень рад находиться здесь.

Благодарим вас за вашу поддержку и за все сообщения. Вперед, «Шахтер», – сказал Элиас.

Напомним, что Элиас заключил договор с «Шахтером» на пять лет.