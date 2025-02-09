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09 февраля 2025, 08:46 |
46
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«Мы работаем». Консейсау – о победе Милана над Эмполи в Серии А

Тренер доволен игрой своих подопечных

09 февраля 2025, 08:46 |
46
0
«Мы работаем». Консейсау – о победе Милана над Эмполи в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер итальянского «Милана» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после матча с «Эмполи» (2:0). Специалист заявил, что вынужден был рисковать.

«Мы работаем над несколькими направлениями, но у нас немного времени для тренировок. Оборонительные действия очень важны для сохранения надежности команды. Относительно ситуации с красной карточкой мне не понравилось, как мы играли, потому что мы не должны были пытаться использовать офсайдную ловушку.

В тот момент был соблазн снять нападающего и поставить защитника, но я переместил Мусу на правый фланг, Кайла в центр защиты, а Жоау Феликса немного глубже. Ничья здесь равнозначна поражению для «Милана», поэтому мне пришлось рискнуть.

Со всем уважением к агрессивному характеру и прямолинейному подходу «Эмполи», что свидетельствует об их хорошей подготовке, мы были лучшей командой на протяжении всего матча и получили три важных очка.

Сантьяго Хименес – качественный игрок, я уже следил за ним, когда был в «Порту». Качество работает, когда игроки способны выйти за пределы своей зоны комфорта и играть на всеобщее, командное благо. Эти детали могут поднять всех на более высокий уровень.

Мы все знаем, что такие игроки, как Пулишич, Жоау Феликс, Рафаэл Леау, Темми Абрагам и другие, отлично владеют мячом, но футбол – это не только о том, когда у вас есть мяч, есть еще целый набор задач, которые нужно выполнять без него. Футбол прост: есть одна сетка ворот, в которую ты хочешь, чтобы мяч попал, в другую – нет», – сказал специалист.

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Сержиу Консейсау Милан Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Football-Italia
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