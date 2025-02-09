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WTA
09 февраля 2025, 06:45 | Обновлено 09 февраля 2025, 07:04
45
0

Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дохе 9 февраля в 16:00

09 февраля 2025, 06:45 | Обновлено 09 февраля 2025, 07:04
45
0
Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

9 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 22) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка сыграет против Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 95). Поединок начнется 3-м запуском на Grandstand 2 после игры Мертенс – Таунсон. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первое очное противостояние.

Победительница матча в 1/16 финала встретится с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США).

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Марта Костюк Зейнеп Сонмез смотреть онлайн WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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