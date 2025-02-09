Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 22) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка сыграет против Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 95). Поединок начнется 3-м запуском на Grandstand 2 после игры Мертенс – Таунсон. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние.

Победительница матча в 1/16 финала встретится с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США).

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