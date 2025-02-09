9 февраля в Дохе стартует престижный женский теннисный турнир, в первом круге здесь сразятся Марта Костюк (WTA 22) и Зейпен Сонмез (WTA 95). Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинская теннисистка прошлый сезон завершила в топ-20, хоть и не выиграла ни одно турнира, хотя дала понять, что способна обыграть соперницу любого уровня. Костюк 22 года, у нее есть характер, техника, все данные, чтоб построить успешную карьеру, Марта способна и дальше прогрессировать. Конечно, не хватает стабильности, что является недостатком всех молодых спортсменов.

Теннисистка провела в этом году всего 5 матчей, одержав две победы. Лучше всего украинка сыграла на Aus Open, где она дошла до третьего круга, а там уступила в упорной борьбе, в трех партиях испанке Пауле Бадосе.

Костюк играла еще на турнирах в Брисбене и Аделаиде, где проигрывала свои стартовые встречи не самым опасным середнякам. Возможно, Марта пока что не показывает свой максимум, но она точно на многое способна и имеет возможность себя проявить на таком солидном турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Зейпен Сонмез

Нечем похвастаться в этом сезоне и спортсменке из Турции, ведь она тоже показывает слабые результаты. Сонмез сыграла на пяти турнирах, в четырех из них она играла в квалификациях и никогда не проходила в основную сетку. Только на Aus Open она начала с основного раунда, где уступила австралийке Талии Гибсон, получившей wild card.

Турчанке повезло получить специальное приглашение на турнир в Дохе, ведь квалификацию она могла и не пройти. В общей сложности Сонмез в этом году провела 9 матчей, в которых одержала всего четыре победы.

Спортсменке 22 года, как и Костюк, она входит в первую сотню, что уже неплохо, но старт сезона не выглядит обнадеживающе. Сомневаюсь, что Сонмез чем-то удивит в Дохе, ведь даже в первом круге ей досталась крайне сильная соперница.

Getty Images/Global Images Ukraine. Зейнеп Сонмез

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки ранее между собой никогда не играли. Фаворитом у букмекеров справедливо считается украинка, она выше в мировом рейтинге, да и в целом более известна. На Костюк можно поставить с коэффициентом 1,3, успех Сонмез оценивается в 3,7. Конечно, украинка должна проходить такую соперницу, но я думаю, здесь возникнут трудности, по этой причине считаю оптимальной ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,71.