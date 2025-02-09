Радость для Забарного. Борнмут нацелился на форварда из Ла Лиги

Французский форвард «Вильярреала» Тьерно Барри привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб, который может лишиться своего нападащего Антуана Семеньо, которым интересуются многие английские клубы. рассматривает трансфер Тьерно как замену Антуану. «Вишни» рассчитывают закрытьь трансфер за сумму от 30 до 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Тьерно Барри провел 27 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Забарного за победу в Кубке Англии в Ливерпуле.