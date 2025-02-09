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Англия
09 февраля 2025, 05:28 | Обновлено 09 февраля 2025, 05:29
83
0

Радость для Забарного. Борнмут нацелился на форварда из Ла Лиги

Тьерно Барри может усилить линию атаки английского клуба

09 февраля 2025, 05:28 | Обновлено 09 февраля 2025, 05:29
83
0
Радость для Забарного. Борнмут нацелился на форварда из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерно Барри

Французский форвард «Вильярреала» Тьерно Барри привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб, который может лишиться своего нападащего Антуана Семеньо, которым интересуются многие английские клубы. рассматривает трансфер Тьерно как замену Антуану. «Вишни» рассчитывают закрытьь трансфер за сумму от 30 до 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Тьерно Барри провел 27 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Забарного за победу в Кубке Англии в Ливерпуле.

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Тьерно Барри трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Борнмут Вильярреал Антуан Семеньо Илья Забарный
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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