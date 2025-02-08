У кого 8.2? Известна оценка Забарного за победу в Кубке Англии в Ливерпуле

В субботу, 8 февраля, прошел матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Эвертон» и «Борнмут».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». «Вишни» победили со счетом 2:0.

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Полный матч провел центрбек «Борнмута» Илья Забарный, который после завершения поединка получил от известного статистического портала WhoScored оценку 7.1 балл.

Главным героем матча стал Антуан Семеньо, который забил гол и получил от WhoScored 8.2 балла.

Украинец Виталий Миколенко не смог помочь «Эвертону» в этом матче из-за повреждения.

Оценки матча Эвертон – Борнмут от WhoScored