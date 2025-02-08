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  4. У кого 8.2? Известна оценка Забарного за победу в Кубке Англии в Ливерпуле
Англия
08 февраля 2025, 19:52 |
1071
0

У кого 8.2? Известна оценка Забарного за победу в Кубке Англии в Ливерпуле

«Бормнут» убедительно одолел »Эвертон»

08 февраля 2025, 19:52 |
1071
0
У кого 8.2? Известна оценка Забарного за победу в Кубке Англии в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 8 февраля, прошел матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Эвертон» и «Борнмут».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». «Вишни» победили со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полный матч провел центрбек «Борнмута» Илья Забарный, который после завершения поединка получил от известного статистического портала WhoScored оценку 7.1 балл.

Главным героем матча стал Антуан Семеньо, который забил гол и получил от WhoScored 8.2 балла.

Украинец Виталий Миколенко не смог помочь «Эвертону» в этом матче из-за повреждения.

Оценки матча Эвертон – Борнмут от WhoScored

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WhoScored Антуан Семеньо Эвертон Кубок Англии по футболу Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный оценки
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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