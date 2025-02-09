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  4. Сколько заработала Калинина за выход в 1/4 финала турнира WTA 250 в Румынии
WTA
09 февраля 2025, 04:45 |
102
0

Сколько заработала Калинина за выход в 1/4 финала турнира WTA 250 в Румынии

Ангелина завершила выступления поражением Александре Саснович

09 февраля 2025, 04:45 |
102
0
Сколько заработала Калинина за выход в 1/4 финала турнира WTA 250 в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина неплохо выступили на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Украинка добралась до четвертьфинале, переиграв Елену-Габриэлу Русе и Сюзан Ламенс, а затем проиграла Александре Саснович.

За свои выступления в Румынии Калинина заработала $6,815.

В Клуж-Напоке также сыграла Дарья Снигур. Украинка прошла квалификацию, одолев Сюзан Бандекки и Анку Тодони. В 1-м раунде основы Снигур уступила Кэролайн Доулхайд. Дарья получила чек в $2,975.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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