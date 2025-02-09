Сколько заработала Калинина за выход в 1/4 финала турнира WTA 250 в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина неплохо выступили на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Украинка добралась до четвертьфинале, переиграв Елену-Габриэлу Русе и Сюзан Ламенс, а затем проиграла Александре Саснович.

За свои выступления в Румынии Калинина заработала $6,815.

В Клуж-Напоке также сыграла Дарья Снигур. Украинка прошла квалификацию, одолев Сюзан Бандекки и Анку Тодони. В 1-м раунде основы Снигур уступила Кэролайн Доулхайд. Дарья получила чек в $2,975.