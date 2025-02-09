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  4. «Это было запланировано». Пресс-конференция Марески после вылета из кубка
Англия
09 февраля 2025, 03:51 | Обновлено 09 февраля 2025, 03:54
61
0

«Это было запланировано». Пресс-конференция Марески после вылета из кубка

Энцо Мареска прокомментировал матч 4-го этапа Кубка Англии

09 февраля 2025, 03:51 | Обновлено 09 февраля 2025, 03:54
61
0
«Это было запланировано». Пресс-конференция Марески после вылета из кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска дал пресс-конференцию после матча 4-го этапа Кубка Англии, в котором его команда уступила «Брайтону» со счетом 1:2.

«Это, бесспорно, обидно. Нам нужно научиться выигрывать игры со счетом 1:0. Я говорил много раз».

«Так же в последней игре против Вест Хэма мы проигрывали, но в итоге победили со счетом 2:1. Это часть сезона, часть футбола, иногда ты проигрываешь и побеждаешь, а иногда это случается, как сегодня вечером».

«Но я уже говорил игрокам недели назад – и повторил сегодня вечером, что мы, как команда, должны научиться выигрывать в играх со счетом 1-0. Это то, что делают великие команды».

«Мы начали очень хорошо, и единственным ударом, который они забили в первом тайме, был гол. Мы контролировали и создавали несколько моментов. Во втором тайме все было более или менее так же; пожалуй, их единственный удар по воротам был вторым голом.

«После второго гола у нас было несколько шансов сыграть вничью, но мы не реализовали их».

«Это было запланировано. Джеймс в порядке, тренируется, это было лишь для того, чтобы немного защитить его, чтобы снова избежать травмы».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» попрощался с Кубком, вылетев от «Брайтона».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Челси
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