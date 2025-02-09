У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?

26-летний Килиан Мбаппе в поединке против «Атлетико» забил гол и достиг отметки в 500 результативных действий в карьере.

8 февраля состоялась встреча 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Атлетико». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Мбаппе является рекордсменом по количеству голов + ассистов в возрасте 26 лет. Лионель Месси в свое время имел 486 результативных действий, Криштиану Роналду – 302.

В этом розыгрыше испанского чемпионата Килиан сыграл 21 матч, забил 16 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимает первую позицию в турнирной таблице (15 побед, 5 ничьих, 3 поражения).