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  4. У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
Испания
09 февраля 2025, 02:55 |
368
0

У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?

Килиан в матче против «Атлетико» оформил 500-е результативное действие в карьере

09 февраля 2025, 02:55 |
368
0
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

26-летний Килиан Мбаппе в поединке против «Атлетико» забил гол и достиг отметки в 500 результативных действий в карьере.

8 февраля состоялась встреча 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Атлетико». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Мбаппе является рекордсменом по количеству голов + ассистов в возрасте 26 лет. Лионель Месси в свое время имел 486 результативных действий, Криштиану Роналду – 302.

В этом розыгрыше испанского чемпионата Килиан сыграл 21 матч, забил 16 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимает первую позицию в турнирной таблице (15 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

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Криштиану Роналду Лионель Месси Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Атлетико
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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