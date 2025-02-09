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  4. Принц Мадрида. Мбаппе достиг отметки в 500 результативных действий
Испания
09 февраля 2025, 01:19 |
115
0

Принц Мадрида. Мбаппе достиг отметки в 500 результативных действий

В поединке против «Атлетико» Килиан забил 16-й гол в Ла Лиге в этом сезоне

09 февраля 2025, 01:19 |
115
0
Принц Мадрида. Мбаппе достиг отметки в 500 результативных действий
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе в матче против «Атлетико» забил гол, который стал его 500-м результативным действием.

8 февраля состоялась встреча 23-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Атлетико». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

До 26 лет включительно Килиан имеет больше голевых действий, чем любой другой игрок в истории (Неймар – 492, Лионель Месси – 486, Криштиану Роналду – 302).

В этой кампании чемпионата Испании Мбаппе принял участие в 21 матче, забил 16 голов и отдал 2 ассиста. Француз является вторым лучшим бомбардиром Ла Лиги после Левандовского (18). Мадридский «Реал» занимает первую позицию в турнирной таблице (15 побед, 5 ничьих, 3 поражения).

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Атлетико статистика Килиан Мбаппе Неймар Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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