Нико КОВАЧ: «Мы не должны были уходить в роли проигравших»

Новоиспеченный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился впечатлениями после дебютного матча за команду. Его подопечные на своем стадионе уступили «Штутгарту» со счетом 1:2 в 21-м туре Бундеслиги.

Хоть команда продемонстрировала негативный результат, наставник отметил самоотдачу футболистов.

«Ребята действительно выложились на все 100% до последней минуты. То же самое касается и замен. Единственное, что мне не понравилось, это результат. В остальном все было в полном порядке.

Мы не должны были уходить в роли проигравших. Команда сделала много хорошего, как с мячом, так и без него. Но мы не всегда принимали правильные решения в штрафной площади соперника и не давали себе пожинать плоды. Потому что до гола, который сделал счет 0:1, у нас на самом деле была кристально чистая возможность забить. Что касается гола, который сделал счет 0:2, я хотел бы знать, является ли это новым правилом, ведь два человека вышли из пассивного положения вне игры. Я знаю, что у нас впереди много работы», – сказал Ковач.

После матча «Боруссия» расположилась на 11-м месте, имея в активе всего 29 баллов.