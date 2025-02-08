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Германия
08 февраля 2025, 23:13 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:16
117
0

Нико КОВАЧ: «Мы не должны были уходить в роли проигравших»

Новый тренер «Боруссии» Дортмунд высказался о матче со «Штутгартом»

08 февраля 2025, 23:13 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:16
117
0
Нико КОВАЧ: «Мы не должны были уходить в роли проигравших»
ФК Боруссия Дортмунд. Нико Ковач

Новоиспеченный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился впечатлениями после дебютного матча за команду. Его подопечные на своем стадионе уступили «Штутгарту» со счетом 1:2 в 21-м туре Бундеслиги.

Хоть команда продемонстрировала негативный результат, наставник отметил самоотдачу футболистов.

«Ребята действительно выложились на все 100% до последней минуты. То же самое касается и замен. Единственное, что мне не понравилось, это результат. В остальном все было в полном порядке.

Мы не должны были уходить в роли проигравших. Команда сделала много хорошего, как с мячом, так и без него. Но мы не всегда принимали правильные решения в штрафной площади соперника и не давали себе пожинать плоды. Потому что до гола, который сделал счет 0:1, у нас на самом деле была кристально чистая возможность забить. Что касается гола, который сделал счет 0:2, я хотел бы знать, является ли это новым правилом, ведь два человека вышли из пассивного положения вне игры. Я знаю, что у нас впереди много работы», – сказал Ковач.

После матча «Боруссия» расположилась на 11-м месте, имея в активе всего 29 баллов.

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Нико Ковач Боруссия Дортмунд Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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