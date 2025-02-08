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  4. «Я был бы дураком». Тренер клуба Серии А – об игроке сборной Украины
Италия
08 февраля 2025, 22:31 |
1908
1

«Я был бы дураком». Тренер клуба Серии А – об игроке сборной Украины

Эусебио Ди Франческо прокомментировал интерес к Роману Яремчуку

08 февраля 2025, 22:31 |
1908
1
«Я был бы дураком». Тренер клуба Серии А – об игроке сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер Венеции Эусебио Ди Франческо подтвердил, что он был заинтересован в подписании украинского форварда Олимпиакоса Романа Яремчука.

«Что касается Шомуродова и Яремчука, то по этой теме уже высказался наш спортивный директор. И я был бы дураком, если бы сказал, что эти игроки мне не нравятся. Но все же мы пошли в другом направлении», – приводит слова Ди Франческо сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне «Венеция» занимает 19-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 16 очков после 23 сыгранных матчей.

Ранее в клубе Серии А объяснили, почему сорвался трансфер форварда сборной Украины.

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Венеция Эусебио Ди Франческо Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Роман Яремчук
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Завтра у Франческо шанс нагадить своему бывшему клубу.
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