«Я был бы дураком». Тренер клуба Серии А – об игроке сборной Украины
Эусебио Ди Франческо прокомментировал интерес к Роману Яремчуку
Главный тренер Венеции Эусебио Ди Франческо подтвердил, что он был заинтересован в подписании украинского форварда Олимпиакоса Романа Яремчука.
«Что касается Шомуродова и Яремчука, то по этой теме уже высказался наш спортивный директор. И я был бы дураком, если бы сказал, что эти игроки мне не нравятся. Но все же мы пошли в другом направлении», – приводит слова Ди Франческо сайт журналиста Альфредо Педуллы.
В нынешнем сезоне «Венеция» занимает 19-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 16 очков после 23 сыгранных матчей.
Ранее в клубе Серии А объяснили, почему сорвался трансфер форварда сборной Украины.
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