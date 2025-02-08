«Я был бы дураком». Тренер клуба Серии А – об игроке сборной Украины

Главный тренер Венеции Эусебио Ди Франческо подтвердил, что он был заинтересован в подписании украинского форварда Олимпиакоса Романа Яремчука.

«Что касается Шомуродова и Яремчука, то по этой теме уже высказался наш спортивный директор. И я был бы дураком, если бы сказал, что эти игроки мне не нравятся. Но все же мы пошли в другом направлении», – приводит слова Ди Франческо сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне «Венеция» занимает 19-ю строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 16 очков после 23 сыгранных матчей.

Ранее в клубе Серии А объяснили, почему сорвался трансфер форварда сборной Украины.