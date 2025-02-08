В клубе Серии А пояснили, почему сорвался трансфер форварда сборной Украины
Филиппо Антонелли заявил, что «Венеция» уже была готова подписать Романа Яремчука
Спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли признался, почему не удалось оформить трансфер форварда национальной сборной Украины Романа Яремчука в зимнее трансферное окно.
«Яремчук и Шомуродов были нашими целями, мы договорились об обоих с их клубами. Мы договорились о первом в начале января, а о втором – примерно в 20-х числах месяца. К сожалению, потом состоялись матчи, где они забили важные голы и сценарий трансферов изменился», – сказал функционер.
В нынешнем сезоне «Венеция» занимает 19 место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.
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