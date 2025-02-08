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  4. В клубе Серии А пояснили, почему сорвался трансфер форварда сборной Украины
Греция
08 февраля 2025, 10:01 |
1404
0

В клубе Серии А пояснили, почему сорвался трансфер форварда сборной Украины

Филиппо Антонелли заявил, что «Венеция» уже была готова подписать Романа Яремчука

08 февраля 2025, 10:01 |
1404
0
В клубе Серии А пояснили, почему сорвался трансфер форварда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли признался, почему не удалось оформить трансфер форварда национальной сборной Украины Романа Яремчука в зимнее трансферное окно.

«Яремчук и Шомуродов были нашими целями, мы договорились об обоих с их клубами. Мы договорились о первом в начале января, а о втором – примерно в 20-х числах месяца. К сожалению, потом состоялись матчи, где они забили важные голы и сценарий трансферов изменился», – сказал функционер.

В нынешнем сезоне «Венеция» занимает 19 место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.

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Роман Яремчук Венеция Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник
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