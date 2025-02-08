В клубе Серии А пояснили, почему сорвался трансфер форварда сборной Украины

Спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли признался, почему не удалось оформить трансфер форварда национальной сборной Украины Романа Яремчука в зимнее трансферное окно.

«Яремчук и Шомуродов были нашими целями, мы договорились об обоих с их клубами. Мы договорились о первом в начале января, а о втором – примерно в 20-х числах месяца. К сожалению, потом состоялись матчи, где они забили важные голы и сценарий трансферов изменился», – сказал функционер.

В нынешнем сезоне «Венеция» занимает 19 место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.