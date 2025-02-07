Другие новости07 февраля 2025, 23:09 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины блеснула фигурой. Красота
Кристина Яремчук умеет впечатлить
07 февраля 2025, 23:09 |
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Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина, опубликовала роскошные фотографии со своего отдыха.
Кристина Яремчук продемонстрировала великолепную фигуру в купальнике. Фото сделаны в пригороде Афин – Глифаде.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Что это за модель Виктории Сикрет?», - восторгаются красотой Кристины фолловеры.
Напомним, что нынче украинская пара продаёт свою машину в Киеве.
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