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07 февраля 2025, 23:09 |
585
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины блеснула фигурой. Красота

Кристина Яремчук умеет впечатлить

07 февраля 2025, 23:09 |
585
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины блеснула фигурой. Красота
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина, опубликовала роскошные фотографии со своего отдыха.

Кристина Яремчук продемонстрировала великолепную фигуру в купальнике. Фото сделаны в пригороде Афин – Глифаде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Что это за модель Виктории Сикрет?», - восторгаются красотой Кристины фолловеры.

Напомним, что нынче украинская пара продаёт свою машину в Киеве.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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