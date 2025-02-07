ФОТО. Жена футболиста сборной Украины блеснула фигурой. Красота

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина, опубликовала роскошные фотографии со своего отдыха.

Кристина Яремчук продемонстрировала великолепную фигуру в купальнике. Фото сделаны в пригороде Афин – Глифаде.

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«Что это за модель Виктории Сикрет?», - восторгаются красотой Кристины фолловеры.

Напомним, что нынче украинская пара продаёт свою машину в Киеве.