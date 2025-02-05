ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве

Жена форварда сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина Яремчук, объявила о том, что пара выставила на продажу одну из своих машин.

Кристина и Роман продают Mercedes-Benz GLE, которая находится в Киеве и которая – в отличном состоянии.

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Ориентировочная стоимость такого автомобиля равняется 100 000 долларов.

«Продаю свою ласточку ❤️ Она в Киеве, если кому-то интересно, пишите», – написала Кристина в сторис.