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05 февраля 2025, 01:35 |
489
2

ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве

Кристина Яремчук создала объявление

05 февраля 2025, 01:35 |
489
2
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
Instagram. Роман Яремчук

Жена форварда сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина Яремчук, объявила о том, что пара выставила на продажу одну из своих машин.

Кристина и Роман продают Mercedes-Benz GLE, которая находится в Киеве и которая – в отличном состоянии.

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Ориентировочная стоимость такого автомобиля равняется 100 000 долларов.

«Продаю свою ласточку ❤️ Она в Киеве, если кому-то интересно, пишите», – написала Кристина в сторис.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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