ВИДЕО. Удержали преимущество. Вильярреал минимально обыграл Лас-Пальмас

8 февраля, в субботу, был проведен поединок 23-го тура Ла лиги между клубами «Лас-Пальмас» и «Вильярреал».

Футбольное противостояние прошло на «Эстадио Гран Канария» в городе Лас-Пальмас.

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В первом тайме команды реализовать свои моменты смогли, все ключевые эпизоды пришлись на вторую часть игры. Счет в матче открыли гости. На 53-й минуте за «Вильярреал» отличился Алекс Баэна. Удвоил преимущество «желтой субмарины» Айосе Перес, на которого ассистировал тот же Баэн.

Хозяева пытались выровнять положение, даже прошили ворота соперников на 84-й минуте, однако этого было недостаточно. Как результат, «Вильярреал» победил с минимальным счетом 2:1.

Ла Лига. 23-й тур, 8 февраля

«Лас-Пальмас» – «Вильярреал» – 1:2

Голы: Фустер, 84 – Баэна, 53, Перес, 66

Видеообзор матча: