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Лас-Пальмас
08.02.2025 19:30 – FT 1 : 2
Вильярреал
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Испания
08 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:05
16
0

ВИДЕО. Удержали преимущество. Вильярреал минимально обыграл Лас-Пальмас

Желтая субмарина оформила победу со счетом 2:1

08 февраля 2025, 21:59 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:05
16
0
ВИДЕО. Удержали преимущество. Вильярреал минимально обыграл Лас-Пальмас
ФК Вильярреал. Айосе Перес

8 февраля, в субботу, был проведен поединок 23-го тура Ла лиги между клубами «Лас-Пальмас» и «Вильярреал».

Футбольное противостояние прошло на «Эстадио Гран Канария» в городе Лас-Пальмас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме команды реализовать свои моменты смогли, все ключевые эпизоды пришлись на вторую часть игры. Счет в матче открыли гости. На 53-й минуте за «Вильярреал» отличился Алекс Баэна. Удвоил преимущество «желтой субмарины» Айосе Перес, на которого ассистировал тот же Баэн.

Хозяева пытались выровнять положение, даже прошили ворота соперников на 84-й минуте, однако этого было недостаточно. Как результат, «Вильярреал» победил с минимальным счетом 2:1.

Ла Лига. 23-й тур, 8 февраля

«Лас-Пальмас» – «Вильярреал» – 1:2

Голы: Фустер, 84 – Баэна, 53, Перес, 66

Видеообзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Ману Фустер (Лас-Пальмас).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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