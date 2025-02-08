ВИДЕО. Удержали преимущество. Вильярреал минимально обыграл Лас-Пальмас
Желтая субмарина оформила победу со счетом 2:1
8 февраля, в субботу, был проведен поединок 23-го тура Ла лиги между клубами «Лас-Пальмас» и «Вильярреал».
Футбольное противостояние прошло на «Эстадио Гран Канария» в городе Лас-Пальмас.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом тайме команды реализовать свои моменты смогли, все ключевые эпизоды пришлись на вторую часть игры. Счет в матче открыли гости. На 53-й минуте за «Вильярреал» отличился Алекс Баэна. Удвоил преимущество «желтой субмарины» Айосе Перес, на которого ассистировал тот же Баэн.
Хозяева пытались выровнять положение, даже прошили ворота соперников на 84-й минуте, однако этого было недостаточно. Как результат, «Вильярреал» победил с минимальным счетом 2:1.
Ла Лига. 23-й тур, 8 февраля
«Лас-Пальмас» – «Вильярреал» – 1:2
Голы: Фустер, 84 – Баэна, 53, Перес, 66
FINAL #LasPalmasVillarreal 1-2— LALIGA (@LaLiga) February 8, 2025
💛 ¡Los goles de Baena y @AyozePG le dan la victoria al @VillarrealCF!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/zHaTjoKeyU
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец – цель для «Трабзонспора»
Сергей Матюхин высоко оценил тренерские способности Олега Блохина